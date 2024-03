Luciana Gimenez chama atenção ao posar com bolsa caríssima: "Sempre marcante"

Com look super simples, Luciana Gimenez chama a atenção dos internautas ao posar com bolsa caríssima em suas redes sociais; confira!

Sempre elegante, a apresentadora Luciana Gimenez mostrou todo o seu poder novamente em suas redes sociais. Em novo ensaio fotográfico, a comandante do SuperPop chamou a atenção ao posar um uma bolsa de grife caríssima.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou com um look simples, que deu destaque para o acessório de luxo. Luciana apostou em um conjunto branco de calça e blazer, combinado com um top na mesma cor. O que se destacou foi sua bolsa vermelha Kelly, da grife Hèrmes, que é super exclusiva e pode custar entre € 6 mil (R$ 33 mil) e € 9 mil (R$ 50 mil).

Na legenda da publicação, onde ela posou na frente da piscina, a apresentadora mostrou que tudo está presente nos detalhes. "Seja sútil, mas sempre marcante!", escreveu Luciana, que foi elogiada nos comentários pelos internautas.

"Essa mulher é um monumento, literalmente a mulher mais linda do mundo!", declarou um seguidor. "Belíssima", enalteceu outro. "Cada dia mais deusa", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez comove ao falar sobre a morte da gata

No último dia 7, Luciana Gimenez usou suas redes sociais para falar sobre uma notícia triste para sua família. A apresentadora postou fotos e vídeos de sua gatinha, Safira, e comoveu ao contar que ela morreu.

"Hoje a minha gatinha morreu… Só quem tem bichinho sabe o quanto a gente se envolve, quanto a gente ama e quanto amor a gente recebe de volta. A Safira era uma gata muito especial, ela pediu pra ser adotada. Eu a vi no gazebo do meu prédio. Eu estava com pressa e só segui para o meu destino, mas não tirei ela da cabeça. Quando voltei, ela ainda estava lá! Levei pra minha casa. Ela estava com muita fome, alimentei e dei muito carinho, fiquei admirando como era linda e amável!", relembrou.

Após relembrar toda sua história com sua pet, Luciana se despediu da gatinha. "Ela se foi hoje, e eu estou aqui com o buraquinho dela no sofá morrendo de saudades, chorando sozinha e pensando que eu podia ter tido um pouquinho mais de tempo com ela! Isso é uma coisa que eu penso muito na minha vida, que a gente tem que fazer as coisas para as pessoas, para os animais e para situações enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente está vivendo momentos felizes! É um dia de luto para mim, só queria ter ficado um pouco mais tempo com a minha gata Safira! Safi, vou morrer saudade de você. Obrigada por ter dado tanto amor incondicional pra mim e para os meus filhos!", finalizou.