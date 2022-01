A atriz Flávia Alessandra compartilhou detalhes do look escolhido para o 'Domingão'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 11h38

Neste domingo, 30, Flávia Alessandra (47) foi uma das convidadas do 'Domingão com Huck' e roubou a cena com o look escolhido.

Flávia participou do quadro 'Acredite em Quem Quiser', e compartilhou os detalhes da sua produção nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Flávia postou uma sequência de fotos em preto e branco e exibiu os detalhes do look, a atriz optou por um vestido preto com franjas e muito brilho.

- Flávia Alessandra surge belíssima ao posar com look pink brilhante

E claro, fãs da atriz marcaram presença nas publicações e rasgaram elogios para a atriz: "Você é linda, muito linda", escreveu uma seguidora. "Um furacão de mulher", comentou outro. "Você está servindo muito com esses looks", disse a terceira.

Flávia Alessandra tem chamado atenção com seus looks impressionantes. A atriz já mostrou que é atenta nas tendências e sempre rouba a cena com as escolhas.

Flávia Alessandra esbanja elegância em look escolhido para o 'Domingão':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)