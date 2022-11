Famosas comparecem ao terceiro dia do São Paulo Fashion Week

Thais Braz, Isabella Scherer e outras famosas estiverem presentes no terceiro dia de SPFW

Nesta sexta-feira, 18, aconteceu o terceiro dia de desfiles da Semana de Moda de São Paulo, ou mais conhecido como São Paulo Fashion Week. E eles atraíram alguns famosos para comparecer ao evento.

Ao lado da influenciadora Laura Brito (27), a ex-BBB Thaís Braz (29) esteve presente, apostando em um look com tema retrô para assistir ao desfile. Além delas, Renata Kuerten e Isabella Scherer, que recentemente foram mães, estiveram no maior evento de moda da América Latina.

O evento começou na quarta-feira, 16 de novembro, e irá até domingo, 20 de novembro. Os primeiros desfiles que aconteceram contaram com a presença no palco de Jojo Todynho, Enzo Celulari e João Guilherme.

Veja as famosas que estiveram presente no terceiro dia de São Paulo Fashion Week:

João Guilherme faz a sua estreia como modelo na SPFW

João Guilherme decidiu mostrar que além de ator e músico, ele também pode ser modelo, e desfilou pela primeira vez na São Paulo Fashion Week, pelas grifes Misci e Another Place, nesta quinta-feira, 16. Fazendo 'carão', o artista esbanjou elegância e sofisticação no evento fashion.

“O fashion não é só a roupa, mas é como uma forma de expressão. Fala muito sobre você a maneira que você se veste, sobre atitude e de personalidade mesmo. Me identifico e gosto muito. Tô muito feliz e empolgado em fazer essa estreia amanhã pra duas marcas que me identifico”, contou ele.