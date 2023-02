Estilista espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos

Designer espanhol Paco Rabanne morreu na França; causa não foi revelada

O estilista espanhol Paco Rabanne morreu nesta sexta-feira, 3, aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Grupo Puig, responsável pela marca.

"Estou profundamente triste com a morte do Sr. Paco Rabanne", disse o CEO e presidente da marca Paco Rabanne, Marc Puig.

"A Casa de Paco Rabanne deseja homenagear nosso visionário designer e fundador que faleceu hoje aos 88 anos. Entre as figuras da moda mais seminais do século 20, seu legado permanecerá uma constante fonte de inspiração. Somos gratos a Monsieur Rabanne por estabelecer nossa herança de vanguarda e definir um futuro de possibilidades ilimitadas.", disse o perfil da marca Paco Rabanne no Instagram.

Segundo a empresa, ele morreu em Portsall na França, mas a causa não foi revelada. O mundo da moda, então, sofre uma grande perda.

Paco era dono de perfumes best-sellers em todo o mundo e ousava em seus desfiles de moda, usando materiais diferentes como fibra ótica, concreto e mais.

Francisco Rabaneda y Cuervo nasceu na Espanha, mas aos 17 anos, durante a guerra espanhola, se mudou para Paris na França, quando começou a trabalhar em suas criações. Ele também era conhecido pelo esoterismo e escreveu diversos livros sobre o assunto.

Confira comunicado da marca Paco Rabanne: