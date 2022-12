Cleo surge com vestido elegante e ousado na véspera de Natal

Cleo usa vestido pretinho "básico", sexy e bem ousado para a véspera de natal e arranca elogios de seus fãs nas redes socias

Neste domingo, 25, a atriz e cantora Cleo divulgou em seu Instagram algumas imagens de sua ceia de Natal em família e chamou atenção com seu look ousado e chique da véspera de Natal. A famosa é conhecida por seus visuais sexys, sempre com peças diferentes, e dessa vez não foi diferente!

O look da famosa contou com um vestido preto de courino, em um modelo justinho, sem alças, no estilo tomara-que-caia, com um comprimento curto. Para completar a produção, ela ainda apostou em uma gargantilha no mesmo material do vestido. Nos pés, a escolha foi um salto preto, com tiras e salto grosso e um detalhe em vazado na frente.

A famosa ainda apostou no cabelo solto, liso, finalizado com gel e em uma maquiagem mais básica, com soap brows - uma técnica de deixar as sobrancelhas mais naturais e puxadas para cima, uma pele leve e um batom rosado!

Gloria Pires também arrasou no look!

Quem também apareceu em uma de suas fotos em família foi sua mãe, Gloria Pires. A famosa apostou em um visual um pouco mais colorido: um vestido em um tom roxo mais rosado, com um decote triangular transpassado, mangas curtas, franzido na região da cintura e comprimento nos joelhos, ela usou também m par de saltos grossos e brincos de brilhante e o cabelo curto e grisalho alisado. Gloria também apostou em uma maquiagem mais leve e natural: uma pele brilhante, blush rosado nas bochechas, um pouco de máscara de cílios e um batom nude rosa! Maravilhosa!

Nas redes sociais as duas arrancaram elogios e comentários de carinho de seus fãs que foram à loucura com os looks super estilosos: "Gatona demais", "Não cansa de causar", "Até na ceia? Ela pode", "Eu amo essa family", "Foto de milhões", "Gloria arrasa".