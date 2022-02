Carol Trentini abre desfile de inverno de Max Mara em Milão: ''Estou emocionada''

A supermodelo brasileira Carol Trentini foi o destaque do 2ª dia da temporada de moda italiana

Redação Publicado em 24/02/2022, às 09h29

A top model Carol Trentini (34), da WAY Model, fez rasante na Itália, onde abriu o desfile da grife Max Mara, realizado na manhã desta quinta-feira, 24.

Após retornar às passarelas e desfilar em Nova Iorque na última semana, a brasileira voltou com tudo ao cenário internacional e surgiu na temporada de moda de Milão (Inverno 2022), onde mostrou que segue no auge da carreira.

Após hiato nas passarelas por conta da pandemia, a loira comemorou o retorno: "Estou emocionada, grata e honrada!", afirma.

Carol Trentini retorna às passarelas e se destaca em temporada de moda em Milão:

Carol Trentini é listada como uma das 50 modelos mais poderosas do planeta:

Mãe dos pequenos Bento (8) e Benoah (5), Carol Trentini é ranqueada Ícone da Moda pelo Models.com e listada como uma das 50 modelos mais poderosas do planeta. Prestigiada entre as brasileiras de maior sucesso no mercado, a gaúcha segue levando o nome do Brasil para as passarelas mundo afora.