Sidney Oliveira curte Londres em mais uma final de Champions League

O empresário e presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, viajou para a Inglaterra acompanhado de um seleto grupo de amigos, entre eles o capitão do tetra Dunga, com o intuito de assistirem, no icônico estádio de Wembley, a final da maior competição de clubes no planeta, a UEFA Champions League.

Como é habitual nas suas incursões pelo mundo, Oliveira brindou seus convidados com jantares exclusivos e passeios especiais na movimentada capital inglesa.