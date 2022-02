Xand Avião celebra aniversário de 10 anos da filha: ''Me tira do eixo com uma só palavra''

No aniversário da filha caçula, Xand Avião relembra cliques antigos e se declara para a herdeira pelas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h03

Nesta quarta-feira, 23, Xand Avião (39) encantou seus seguidores com uma homenagem carinhosa para a filha, Isabella, em seu aniversário de 10 anos.

Para celebrar, o cantor resgatou alguns registros exclusivos do álbum de família e abriu o coração numa declaração cheia de amor.

“Hoje minha Bebella faz 10 anos! Essas coisinha que me tira do eixo só com uma palavra ou com um olhar. Nunca vi tão dona de si e tão decidida desse jeito, parece uma pessoa ali, né, Isabele Temóteo?”, brincou ele, mandando indireta para a esposa.

“Só peço saúde a Deus pra eu poder estar ao seu lado sempre que precisar. Te amo, minha Tibella”, completou o artista na legenda da publicação.

Também pais de Enzo (13), o casal decidiu recentemente tirar férias e foram aproveitar o inverno no hemisfério norte, passeando por Nova York.