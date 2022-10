Thais Fersoza posta vídeo fofo com Melinda e se derrete: ''Ela chegou e transformou tudo!''

Apresentadora Thais Fersoza compartilha momento de diversão ao lado da primogênita com Michel Teló, Melinda, e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 10h58

A mamãe coruja Thais Fersoza (38) encheu seu feed de amor ao compartilhar momento de diversão ao lado da primogênita do casamento com o cantor Michel Teló (41)!

Na manhã desta quarta-feira, 25, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece com Melinda, de 6 anos, e aproveitou para declarar seu amor pela herdeira.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu dançando ao lado da pequena, que esbanjou fofura com a animação e apareceu tocando instrumento musical.

"Ela chegou e transformou tudo! Minha linda, Melinda! Amor da minha vida! Vida da minha vida! Como eu te amo", se declarou Tata na legenda da postagem.

Os fãs não pouparam elogios à pequena. "Melinda, você é linda!! Tá crescendo rápido. Uma princesa e com muito talento", "Que linda família que Deus sempre continue abençoando vocês", "Linda e dona de uma meiguice sem tamanho", "Ela é muito linda mesmo, parece um anjinho, parabéns", "Que lindaaaaaa, igual a mãe", destacaram.

Vale lembrar que Thais Fersoza e Michel Teló também são pais de Teodoro, de 5 anos.

Confira o vídeo fofo de Melinda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza e Michel Teló trocam declarações nos 8 anos de casados

Recentemente, Thais Fersoza e Michel Teló completaram 8 anos de casados! E como de costume, o casal usou as redes sociais para trocarem declarações de amor. A apresentadora fez um vídeo relembrando alguns momentos ao lado do amado e não escondeu o seu amor. "Ele é o amor da minha vida! 8 anos de casados… te amo com todo meu coração, marido!", escreveu ela. Já o sertanejo, compartilhou uma foto super romântica com a esposa durante o pôr do sol. "8 anos de casados! Te amo tanto, minha gatinha!", se declarou.

