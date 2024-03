Simaria detalha rotina com os filhos e rebate críticas: "Sou mãe raiz"

Em suas redes sociais, Simaria detalha como é sua rotina com os filhos e rebate críticas sobre não ter retomado sua carreira; confira!

Na manhã desta sexta-feira, 15, a cantora Simaria, ex-dupla de Simone, mostrou o seu lado mãe para seus seguidores. Em suas redes sociais, a sertaneja detalhou como é a sua rotina com os filhos e mostrou a todos que cuida deles sem ajuda de terceiros.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu de óculos escuros para falar sobre o seu dia a dia com Giovanna e Pawel, frutos de seu antigo relacionamento com Vicent Escrig. "Bom dia galera! Acabei de chegar da escola, eu acordo todo dia às 6 horas para deixar meus filhos na escola", disse Simaria.

Em seguida, ela ainda rebateu críticas sobre não participar ativamente da vida dos filhos. "É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha. Que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros, e não é assim que funciona", desabafou Simaria, que continuou. "Eu sou mãe raiz. Acordo e levo meus filhos na escola, mesmo fazendo as minhas coisas, compondo, escrevendo... Eu ainda volto, busco".

A famosa ainda aproveitou para falar da cobrança de retomar a sua carreira, que está em pausa desde o fim de sua parceria com a irmã, Simone Mendes, em agosto de 2022. "Tem uma galera que fica cobrando umas coisas que não fazem sentido nenhum. Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e volto na hora que eu quiser voltar a trabalhar. Tenho minhas questões, tenho minha vida. Tenho dois filhos que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok?”.

Simaria ainda agradeceu pela paciência dos fãs que esperam seu retorno sem cobranças. "Vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, eu fico feliz que vocês têm paciência de me esperar. Eu falo todo dia para um menino que trabalha comigo nas redes sociais: 'Eu prefiro ter 100 mil seguidores fiéis que vão comprar meu produto quando eu lançar meu produto, escutar minhas músicas, do que ter 27 milhões bisbilhotando minha vida e querendo saber da minha vida pessoal'", declarou ela.

Por fim, a cantora ainda estabeleceu suas prioridades. "Eu tenho dois filhos pequenos e minha prioridade são eles dois. Até que meus filhos não estejam seguros o suficiente para que eu possa sair de casa, vou estar aqui do lado deles", finalizou Simaria.

Confira: