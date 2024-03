Após divórcio conturbado, Simaria conta se quer se casar novamente

Divorciada de Vicente Escrig após 14 anos de relacionamento, Simaria conta para seus seguidores se quer se casar novamente

A cantora Simaria Mendes, ex-dupla de Simone, usou suas redes sociais para contar como ama seu coração. Nesta terça-feira, 12, a sertaneja respondeu algumas perguntas de seus seguidores e disse para seus seguidores se pretende se casar novamente após divórcio conturbado de seu relacionamento com o espanhol Vicent Escrig.

Em uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de Simaria, um internauta lhe questionou sobre sua vida amorosa. "Como tá o coração?", perguntou o fã. "Feliz e em paz", garantiu ela, que ainda falou sobre dar mais uma chance ao amor. "Você tem vontade de casar novamente?", indagaram. "Nem pensar!", disparou a cantora, sem pensar duas vezes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Simaria e Escrig viveram um relacionamento por 14 anos e tiveram dois filhos, Giovanna, de 11 anos, e Pawel, de 8. O casamento chegou ao fim em 2021 e foi marcado por uma grande disputa judicial. Segundo a cantora, seu ex-marido teria chegado a roubar dinheiro de sua conta bancária.

Simone fala sobre reconhecimento internacional em primeira turnê sem Simaria

Em fevereiro, a cantora Simone Mendes estreou sua primeira turnê solo após terminar sua parceria musical com a irmã, Simaria Mendes. Em conversa com a CARAS Brasil, a dona do hit Erro Gostoso falou sobre a sua nova fase da carreira, que contou com shows internacionais.

"Estou muito feliz com tudo que estou vivendo em minha carreira e, essa turnê internacional vem como um presente tanto para mim, como para meus fãs. É muito gratificante poder levar a minha música para cada cantinho desse mundão", comemora.

A cantora, que estava em Dublin durante a entrevista, havia acabado de ser atração do programa Dois às 10, da TVI, em Portugal e apresentou a sua primeira música de sucesso em carreira solo. Animada, a estrela conta ter sido reconhecida por fãs nas ruas.

"É muito gratificante. Inclusive, gravei um programa da TV portuguesa e ter essa troca e carinho com o povo português me deixou muito feliz. Ver que admiram meu trabalho, que minha música chegou até aqui. É muita benção! Sou reconhecida", contou.

Clique aqui e confira a entrevista completa!