Regina Braga divide clique raro das netas, filhas de Gabriel Braga Nunes: ''Que amores''

Atriz Regina Braga encanta a web ao compartilhar momento fofo com as netas, Valentina e Maria, herdeiras de Gabriel Braga Nunes

A atriz Regina Braga (76) encheu suas redes sociais de amor ao compartilhar momento especial com as netas, filhas de Gabriel Braga Nunes (50) no feriado desta quarta-feira, 07!

Discreta em relação à vida pessoal, a veterana celebrou o dia ao lado das netinhas e encantou os seguidores ao exibir o clique de sua intimidade com a família.

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, Maria (8) e a pequena Valentina aparecem brincando de colorir na sala da casa da vovó. As crianças são frutos do relacionamento de Gabriel com Isabel Nascimento.

"7 de setembro chuvoso com Valentina e Maria!", escreveu Regina Braga na legenda.

"Amores! Vou ver sua peça no próximo finde", disse Maria Ribeiro nos comentários. "Que lindas as meninas", "Que amores", "Que fofuchas", "Lindezas, um privilégio da vida", disseram os internautas.

Confira o momento de Regina Braga com as netas:

Regina Braga e Drauzio Varella fazem rara aparição em evento

Em maio deste ano, Caetano Veloso (80) reuniu vários famosos em show em São Paulo. Entre eles algumas das celebridades estavam Drauzio Varella (77) e Regina Braga que posaram na entrada do Espaço das Américas. No evento também estavam Chay Suede e Laura Neiva, além de Regina Casé (68) e João Vicente de Castro (39).

