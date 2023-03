Rafa Brites explode o fofurômetro ao mostrar os filhos brincando juntos: "Lindos demais"

A apresentadora Rafa Brites encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar Rocco e Leon brincando na pracinha

Rafa Brites(36) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique encantador dos seus filhos, Rocco (6) e Leon (1).

Na foto publicada no feed do Instagram nesta sexta-feira, 10, a apresentadora mostrou os herdeiros, fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli (42), brincando juntos em um parquinho, e se derreteu.

"Pracinha com os dois… Nem eu acredito que tenho dois filhos que brincam juntos", disse a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o clique dos irmãos. "Que foto delicinha", disse uma seguidora. "Lindos demais. Deus abençoe grandemente vocês, família linda", escreveu outra. "Lindos! Família é tudo!!! Parabéns, seus filhos são lindos", falou mais uma.

Confira a publicação de Rafa Brites:

Festa de aniversário

Rafa Brites e Felipe Andreoli não deixaram o aniversário do caçula passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar o primeiro ano de vida do caçula, Leon! Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, com decoração bem colorida e bolo de dois andares.

Nas imagens, o pequeno, que completou um ano no dia 22 de fevereiro, surgiu vestido de pagodeiro, com chapéu panamá e pandeiro nas mãos ao lado dos pais e do irmão mais velho, Rocco, de 6 anos. "Pagode de Le le le Leon! 1 aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos", celebrou ela em um trecho da postagem.

