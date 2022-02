No aniversário de 5 anos do filho, Rafa Brites assiste o vídeo de seu parto pela primeira vez

Rafa Brites relembra o parto de Rocco ao celebrar o aniversário de 5 aninhos do primogênito

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h05

Nesta quarta-feira, 02, o clima é de festa na casa de Rafa Brites (35)! Isso porque é aniversário de seu filho mais velho, Rocco (5).

E, pela primeira vez nos últimos cinco anos, a apresentadora finalmente conseguiu assistir o vídeo de seu parto.

Inspirada pelo momento que acabou sendo bem conturbado e que gerou traumas, ela decidiu compartilhar o registro no Instagram.

“Nosso parto 02/02/2017. Há 5 anos passamos por esse portal. É impossível olhar qualquer coisa com os mesmos olhos depois disso”, começou na legenda. “Nunca havia assistido meu vídeo do parto, pois, como já contei aqui, ele era uma questão para mim, pois acabou na cesariana depois de 20 horas”.

Em seguida, a influenciadora não deixou de citar seu segundo filho, que está para nascer à qualquer momento: “Eu e o Fe decidimos assistir agora com o aniversário de 5 do Roccinho e a chegada do Leon. Nossa que beleza, que Rafa (eu), que equipe… E esse pai, Felipe Andreoli [(41)]. Meu Deus, que parceiro! Que lindo! Ele foi praticamente minha doula”.

“Tava na dúvida se postava, fiz uma edição meio tosquinha, mas achei tão inspirador o processo, seja ele de quem fará um parto natural ou no primeiro olhar trocado com seu filho(a) adotivo, esse portal , para mim, é o mais transcendental que existe e agradeço ao Rocco por me guiar nessa travessia. E esse mês mais um portal se abrirá”, prosseguiu.

“A trilha é de Nanã mas o dia de Iemanjá. PS: o Rocco nasceu com a música All Night Long. Agora a pergunta é porque o Felipe colocou ela na lista de parto realmente, perguntem pra ele. Não à toa passou a dormir só depois dos 4 anos”, brincou a repórter.

Confira o vídeo que Rafa Brites publicou do parto de Rocco, que aconteceu há 5 anos: