Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues revela se fez ou não tratamento

Por meio dos stories no Instagram, Biah Rodrigues respondeu algumas dúvidas dos fãs sobre os filhos que espera com o cantor Sorocaba

Em um vídeo publicado no Instagram no último domingo, 21, o cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, anunciaram que vão ser pais mais uma vez e de filhos gêmeos! Eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Por meio dos stories em seu perfil oficial, Biah respondeu algumas perguntas feitas pelos seguidores do casal. "Nunca fiz tratamento para engravidar, nunca tomei hormônio, nunca tomei nada para melhorar a ovulação, então se vocês virem por aí alguma notícia, é 'fake', tá? Nunca fiz nada.", contou.

A modelo também aproveitou para compartilhar sobre casos de gêmeos em sua família. "Nós conversamos com o médico especialista e ele disse que geneticamente falando teria que vir da mãe - no caso, meu, da minha mãe, da minha vó - minha genética de mãe, não tem. E na família do Fernando também não tem, ou seja, foi uma obra do Senhor".

Biah Rodrigues ainda relembrou seu sonho de infância e o quanto Deus é bom. "Deus é muito bom e Ele realiza todos os nosso sonhos, até aqueles esquecidos lá no fundo do nosso coração", iniciou. "Quando eu era criança, eu falava que meu sonho era ter gêmeos. Que loucura", concluiu.

Os internautas dispararam elogios ao casal e celebraram a nova fase por meio dos comentários nas redes sociais. "Ah que coisa mais linda! Parabéns, família, chuva de bençãos para vocês", disse uma seguidora. "Lindos! Feliz demais! Amo vocês!", comentou mais uma. "Que alegria em dose dupla! Que venham com muita saúde para alegrar ainda mais esse lar cheio de luz e amor!", comemorou outra internauta.