Filhos de Mari Bridi esbanjam fofura em ensaio com a mãe

Mari Bridi revela os bastidores de ensaio fotográfico com os dois filhos, frutos do antigo casamento com Rafael Cardoso

A influenciadora digital Mari Bridi agitou as redes sociais nesta terça-feira, 9, ao compartilhar um novo vídeo com seus dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4 anos, frutos do antigo casamento com Rafael Cardoso. Os três posaram juntos para um ensaio fotográfico inspirado no Dia das Mães e as crianças roubaram a cena.

Os três apareceram com looks pretos em um estúdio fotográfico e os pequenos esbanjaram fofura com suas 'caras e bocas' na frente das câmeras.

“Ontem o dia foi incrível fazendo fotos pro Dia das Mães com meus pequenos! Obrigada pelo carinho e paciência de toda a equipe comigo e com as crianças porque a gente sabe que crianças para tirar foto dá trabalho”, disse ela na legenda.

Vão reatar?!

Há pouco tempo, Mari Bridi e Rafael Cardoso voltaram a ser assunto juntos após o fim do casamento. Isso porque os rumores diziam que eles estão se reaproximando. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, moradores do mesmo condomínio em que ela vive garantem que os dois estão "ficando" e que tem se encontrado com frequência.

Por enquanto, eles ainda não estão rotulando o relacionamento, mas o galã já até dormiu por lá. Quem mora no local percebeu uma mudança de comportamento no ator: antes, ele aparecia para buscar os filhos e agora tem dormido na casa da ex.

Os dois anunciaram a separação no final de 2022. "Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, explicou ela.