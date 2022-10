Famosos recordam fotos antigas no 'Dia das Crianças'

Nas redes sociais, diversos famosos comemoraram a data publicando fotos de crianças; confira os cliques

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 14h32

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia das Crianças, e diversos famosos como Anitta, Lázaro Ramos, Juliana Paes, Rafa Kalimann, Paolla Oliveira e muitos outros, usaram as redes sociais para recordar cliques antigos e falar sobre a data especial.

Confira as publicações dos artistas:

Anitta - "Hoje é dia das crianças no Brasil. Que todos nós possamos viver nossa vida como quando éramos crianças, aproveitando o agora, vivendo o momento presente, vivendo como se cada dia pudesse ser nosso último dia", disse a cantora.

Lázaro Ramos - "Fotos do mini Lazinho para comemorar o #DiaDasCrianças! rsrsrs. Nesse dia 12, desejo que nossas crianças possam continuar tendo o direito de sonhar, de ser melhor, de ter acesso a oportunidades e amor. Cuidem dos seus pequenos, eles são nossa maior esperança. Feliz dia das crianças meus amores", escreveu o ator.

Juliana Paes - "A criança que existe em mim, saúda a criança que existe em você!! Feliz dia das crianças, com muito amor! #felizdiadascrianças", falou a atriz.

Paolla Oliveira - "A alegria da criança que habita em mim, saúda a alegria da criança que habita em você. Feliz #DiaDasCrianças", escreveu Paolla Oliveira.

Drica Moraes - "Feliz dia das crianças. A minha me ajuda até hoje a ser leve, leve, leve e alegre", escreveu a artista.

Simony - "Eu sou essa criança. Uma criança que marcou gerações, uma criança simples,amada e feliz . Eu queria hoje poder dar um beijo um abraço,olhar nos olhos dela e dizer 'CONSEGUIMOS'. Quero que ela tenha sempre orgulho de nós. FELIZ DIA DAS CRIANÇAS", falou a cantora.

Rafa Kalimann - "Feliz dia", escreveu a influencer e ex-BBB ao recorda alguns cliques de crianças ao lado da avó. "Como sinto sua falta, vó", lamentou.

Marcio Garcia - "Esse sou eu com menos de dois anos vida. Confesso que não me lembro de muitos detalhes do dia em que fiz essa foto, mas me lembro desse capacete, que vinha junto com uma bicicleta que imitava uma moto. Mas o que mais me recordo é do esforço dos meus pais em fazerem do dia das crianças um dia muito especial! Brinquedos, não eram muitos mas amor e tempo sempre tínhamos em abundância! Nesse dia das crianças não se esqueça de dedicar um tempo ao seu filho. Parem pra escutar o que eles têm a dizer. Se você tem mais de um filho tente fazer isso individualmente! Toda criança gosta de receber brinquedo, mas o que eles mais querem, mesmo que não digam, é a nossa atenção e o nosso amor! Feliz dia das crianças!!!", falou o apresentador.

