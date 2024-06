Ex-ator mirim, Eike Duarte encanta ao surgir com a filha: "Minha bailarina"

O ex-ator mirim Eike Duarte encantou os seguidores das redes sociais ao surgir agarradinho com a filha, Filipa, de três anos

O ex-ator mirim Eike Duarte explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar uma foto e vídeo com a filha, Filipa, de três anos. A menina é fruto de seu relacionamento com Natalia Vivacqua.

Nos registros postados no feed do Instagram, o artista aparece agarradinho com a herdeira, que está usando o uniforme do balé. Ao dividir o momento com a pequena, o papai coruja se derreteu. "Minha bailarina. Ela ama ir pro balé dela, toda vez é festa", disse ele na legenda da publicação.

A postagem rapidamente se encheu de curtidas e elogios. "A carinha dela. Muito fofa, meu Deus", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Que fofura", falou uma fã. "Linda como o pai, mesmo olhos", afirmou outra. "Ela é muito linda e fofa", comentou uma admiradora.

Eike, vale lembrar, começou na TV aos sete anos no programa 'Xuxa no Mundo da Imaginação' (2002-2004). Em 2008, ele fez parte do elenco de 'Negócio da China', sua primeira novela na Globo, interpretando o personagem Théo.

Depois, o ator fez participações em outras tramas em versões mais novas de personagens. Ele foi Cassiano (Henri Castelli) em 'Flor do Caribe' (2013), Laerte (Gabriel Braga Nunes) de 'Em Família' (2014) e Ralf (Henri Castelli) em 'Sol Nascente' (2016). Mais velho, Eike interpretou o personagem Álvaro em 'Malhação: Vidas Brasileiras' (2018), e também participou de filmes e séries.

Confira:

Eike Duarte impressiona ao mostrar antes e depois de seu corpo

Eike Duarte decidiu dividir com os seguidores das redes sociais um antes e depois de seu corpo. O ator compartilhou uma montagem para mostrar a mudança que passou após dois meses de treinos e dietas.

"Progresso… 2 meses de dedicação, dietas, treinos e suplementação certa. Obrigado a todos os envolvidos. Seguimos na batalha diária por aqui", disse ele, que em seguida agradeceu aos profissionais envolvidos. "Procurem esses profissionais que eu marquei no post. Todos sem exceção são impecáveis e de extrema importância para o resultado final!", completou. Confira!