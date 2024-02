Arnold Schwarzenegger alega dar a mesma comida dos animais para as netas

Durante participação no The Tonight Show, Arnold Schwarzenegger revelou que alimenta as netas com mesmos biscoitos que dá aos animais de sua fazenda

Durante o programa americano The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, Arnold Schwarzenegger fez uma revelação que chocou os internautas. O astro do fisiculturismo revelou que alimenta suas netas, Lyla, de 3 anos de idade, e Eloise, de 1 ano, com os mesmos biscoitos que dá para os animais de sua fazenda na Califórnia, Estados Unidos.

Ao longo da entrevista, Arnold deu mais detalhes sobre a relação com as pequenas, fruto do relacionamento de sua filha Katherine Schwarzenegger com o ator Chris Pratt, e certificou que, por mais que seja uma situação estranha, os biscoitos são a base de ingredientes naturais.

"Eles foram feitos para os cavalos. Descobri que os cachorros adoravam os biscoitos, depois descobri que os porcos adoravam os biscoitos", iniciou. Os biscoitos são a base de aveia, banana e mel, por isso, ele decidiu testar para ver se as suas netas também gostariam do biscoito caseiro.

"Quando Katherine chega com meus netos, elas também entram na fila. Aí eu dou um biscoito para os porcos e as duas meninas ficam ali assim", revelou Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger sobe ao palco durante festival no Brasil

Em junho de 2023, um dos maiores nomes dos filmes de ação do mundo, o ator Arnold Schwarzenegger, encantou os fãs brasileiros ao subir no palco do festival Tudum. Promovido pela Netflix, o evento foi realizado entre os dias 16 e 18 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O famoso intérprete do Exterminador do Futuro esteve presente na abertura do evento, subindo ao palco para encantar os fãs brasileiros que são apaixonados pelos filmes do ator. Além de uma das principais franquias de ação da história, Arnold já participou de longas como Predador, Conan, entre muitos outros.

Arnold esteve no Brasil para divulgar duas novas produções. Fubar, uma série de televisão na qual interpreta um ex-agente da CIA, e Arnold, um documentário sobre sua vida que foi lançado pela plataforma produtora do evento. Confira mais detalhes!