Andressa Suita encanta ao mostrar os filhos com Gusttavo Lima em aula de Jiu-Jitsu: ''Brabinhos''

Modelo Andressa Suita se derrete ao compartilhar os herdeiros, Gabriel e Samuel, de kimono em aula de Jiu-Jitsu

Que amor! A modelo Andressa Suita (35) encheu seu feed de amor ao compartilhar com os seguidores um momento fofo dos filhos!

Na manhã desta quinta-feira, 09, a influenciadora digital dividiu uma foto encantadora dos herdeiros, Gabriel (5) e Samuel (4), ambos frutos de seu casamento com o cantor Gusttavo Lima (33), em que eles aparecem usando kimonos pretos para aula de Jiu-Jitsu.

Na imagem, publicada em seu perfil do Instagram, um dos garotinhos surgiu com a expressão séria, com cara de bravo, esbanjando fofura com os braços cruzados.

Nos comentários do post, os seguidores também babaram pelos pequenos."Cada um do seu jeitinho, isso é tão maravilhoso", comentou Thais Pacholek. "Que lindos", elogiou Daniela Albuquerque. "Parecem gêmeos!", destacou Kamilla Salgado. "Brabinhos", escreveu Cesar Menotti. "Príncipes! A vovó ama muito vocês", declarou Suely Suita, mãe da modelo. "Como crescem meu Deussss", "Gabriel cara de mamãe e Samuca cara de papai", "Não tenho estrutura", disseram os fãs.

Confira a foto dos filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima:

Andressa Suita exibe corpão na academia de sua mansão

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, deu um show de boa forma em sua rede social ao começar a semana já muito focada em sua rotina de exercícios.

Na academia de sua mansão, toda completa de aparelhos, a modelo apareceu pegando pesado ao fazer movimentos com uma corda bem pesada com os braços. Determinada a acelerar o metabolismo e ficar mais sarada, a famosa surgiu realizando o exercício bem rápido e com bastante foco. De shortinhos e top, ela protagonizou o momento fitness com muito estilo. "Vamos gatinha, 35 anos bateu na sua porta...", brincou Andressa Suita sobre já ter atingido a idade.

