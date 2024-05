Shower gel, sais de banho e mais: 6 produtos para um banho super relaxante

Selecionamos 6 produtos incríveis para a hora do banho

Que tal garantir um momento super relax na hora do seu banho? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 6 produtos incríveis e que vão fazer toooda a diferença na rotina de autocuidados. E tem de tudo: sais de banho, shower gel, esponja de silicone e mais!

Confira e garanta os seus:

1. Sais de banho relaxantes, Terrapeutics calêndula, Granado: https://mercadolivre.com/sec/2u8E1Zk

Podendo ser usado na banheira, no chuveiro e como escalda-pés, esses sais de banho são perfeitos para um momento relaxante.

Reprodução/Mercado Livre

2. Sabonete líquido, Óleo de banho, Nivea: https://mercadolivre.com/sec/1GQJTzx

Com 55% de óleos naturais em sua fórmula, esse óleo de banho garante que a pele fique muito mais macia, limpa e sedosa.

Reprodução/Mercado Livre

3. Escova de banho, Ricca: https://mercadolivre.com/sec/1pwJmih

Com cerdas de nylon macias que limpam a pele delicadamente, essa escova de banho também ajuda a esfoliar o corpo e remover as células mortas, além de garantir um momento relaxante.

Reprodução/Mercado Livre

4. Esponja de silicone: https://mercadolivre.com/sec/2ookmbd

Projetado para o banho com cerdas macias, essa esponja de silicone oferece esfoliação na pele, além de proporcionar uma massagem incrível. Contém um compartimento interno para sabonete líquido ou shampoo.

Reprodução/Mercado Livre

5. Escova massageadora para o cabelo, My Brush: https://mercadolivre.com/sec/1ejpMFi

Com cerdas de silicone macias e flexíveis, essa escova proporciona uma limpeza profunda no couro cabeludo, desobstruindo os poros dos folículos caplares e oferecendo uma massagem que estimula a circulação sanguínea.

Reprodução/Mercado Livre

6. Shower Gel esfoliante, D'agua Natural: https://mercadolivre.com/sec/2imJMtT

Com cristais de quartzo e argilas verde e rosa, esse shower gel pode ser usado no corpo e no rosto, renova a pele e remove as células mortas.

Reprodução/Mercado Livre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.