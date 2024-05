Tecnologia: 10 opções de smartphones para você garantir

Perfeitos para o dia a dia, os smartphones oferecem inúmeros benefícios que transformaram nosso cotidiano. Afinal, eles facilitam a comunicação, permitem acesso às redes sociais e garantem conexão com familiares, amigos e colegas de trabalho a qualquer momento. Além disso, são ferramentas poderosas para buscar informações, aprender novas habilidades, acessar entretenimento, auxiliar na organização pessoal e muito mais.

E se você deseja garantir o smartphone ideal para a sua rotina, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 modelos disponíveis em oferta no Mercado Livre para você garantir o que atende melhor às suas necessidades. E tem de tudo: Apple, Motorola, Samsung e muito mais!

Confira e escolha seu smartphone favorito com até 30% off:

1. iPhone 14 Plus, 128GB, Apple: https://mercadolivre.com/sec/2sS6L5K

Descrição do produto: memória interna de 128GB | Memória RAM de 4GB | Tela Super Retina XDR de 6,7” | Sistema avançado de câmeras | Modo Cinema em 4K Dolby Vision | Modo Ação | Detecção de acidente | A15 Bionic, com GPU e 5 núcleos.