Previsões para 2023: confira o que os astros reservam para cada signo

Astróloga explica o que cada nativo pode esperar do ano que está chegando

Com o fim de 2022 e a chegada do novo ano, existem muitas expectativas para saber o que está por vir. Por isso, a Astrologia pode ajudar a entender um pouco sobre como será o futuro de cada nativo do zodíaco. Por exemplo, depois de 2 anos em Aquário, Saturno vai entrar em Peixes, o que poderá dar um gás especial para alcançarmos nossos objetivos. Júpiter em Touro, por sua vez, poderá trazer alívio para o bolso, ainda que lento, mas com mais estabilidade nas finanças.

“O ano promete ser repleto de expansão, mas, ao mesmo tempo, de muita reflexão. Esse será um ano que precisaremos usar muito a nossa sabedoria e conseguir separar o que é necessidade do que é superficial”, comenta a astróloga do Astrocentro, Yara Vieira. Chegou o momento de desapegar de coisas que não servem mais a você, mas que podem ajudar o outro. 2023 será um ano de trocas, transformações e muita energia.

Mas o que será que a astrologia preparou para cada signo? A seguir, Yara Vieira explica o que esperar do próximo ano. Confira!

Áries

Será o momento de fazer as pazes com o dinheiro! Você terá mudanças inesperadas nas finanças, o que irá trazer segurança material. Nada irá atrapalhar o seu bem-estar, pois, com a Lua como regente, será um ótimo momento para buscar seus objetivos e estabelecer novos limites na área profissional. Lembre-se: você não precisará mudar tudo de uma vez, mas, sim, ao longo do ano. Mudanças assustam, mas muitas vezes são necessárias.

Touro

Intensidade e transformações, essas são as principais características do próximo ano para você! Isso mostra que não será um ano muito fácil, afinal você preza pela estabilidade e será mais do que necessário explorar o novo.

Para lidar com todas essas mudanças, saiba que não é hora de nadar contra a maré e, sim, se esforçar para se reinventar. A Lua irá destacar o seu lado pragmático, mas isso não significa que você não possa fazer algo que desperte sua paixão! Novos romances podem entrar em sua vida de forma sólida, trazendo alegria e alimentando o seu espírito.

Gêmeos

Signo de Gêmeos (Imagem: Shutterstock)

Gêmeos, 2023 será um ótimo momento para avaliar as mudanças espirituais que você experimentou em 2022. Saia do isolamento em que se encontra e busque uma vida mais social. Algumas modificações serão necessárias para que você tenha um ano próspero e saudável.

O progresso virá de forma mais lenta que o habitual. Por isso, seja mais paciente, pois você precisará equilibrar aspectos de sua vida familiar e profissional. Apesar do sucesso e da carreira serem importantes, saiba dosar o equilíbrio emocional.

Câncer

A Lua será o regente desse ano, assim como ela rege você. Desta forma, você poderá contar com a energia do mundo muito parecida com a sua, fazendo com que se sinta mais compreendida(o) e pronta(o) para as suas realizações.

Essa movimentação também traz muitas oportunidades para você se conectar com pessoas novas. É um trânsito astral que irá agitar o seu círculo de amizade, e você deve aproveitar essa socialização. A instabilidade emocional pode fazer com que você sinta vontade de mudar o estado civil. Para quem não está em um relacionamento, é ótimo, pois pode significar um novo amor; mas para quem é casado, precisará cuidar do relacionamento.

Leão

A regência da Lua pode fazer com que esse seja um ano repleto de desafios! Apesar de todas as movimentações resultarem em um grande sucesso na sua vida, não será fácil alcançar os seus objetivos. A oportunidade de mudança de carreira irá surgir e será benéfica. Aproveite para avaliar o seu desempenho e veja se não vale a pena agarrar.

Esse será um ótimo momento para colocar o seu dinheiro em ordem e isso te deixará com orgulho. A Lua te dará boas chances de controlar suas finanças e analisar seus hábitos de consumo. Faça um orçamento que deixe espaço para despesas imprevistas e para os seus luxos.

Virgem

O universo entregará a você todas as ferramentas necessárias para alcançar o que deseja em 2023. Use sua percepção para detalhes e aproveite isso para ajustar os seus planos para que isso aconteça. Tente enxergar o seu esforço em você e acredite mais em seu potencial! Os astros indicam que você terá grande interesse por áreas diversas, como espiritualidade, viagens, carreira e, até mesmo, filosofia.

Libra

Signo de Libra (Imagem: Shutterstock)

Através da regência da Lua, o amor ganhará um espaço de extrema importância em sua vida! Durante o próximo ano, você se focará bastante em relacionamentos, e isso poderá afetar algumas de suas realizações.

O lado bom é que os astros indicam que um amigo(a), ou conhecido(a), desejará ser mais que isso; então, se você não está em um relacionamento, terá a oportunidade de se aventurar em uma paixão. O lado ruim é que você terá de medir quais são as suas prioridades, para não dar prioridade para apenas uma área da sua vida e afetar as outras.

Escorpião

A Lua será o planeta regente de 2023 e isso trará uma forte energia de transformação para todos os signos. Porém, em você, Escorpião, essa energia será muito mais radical. A vontade de mudar de vida nunca foi tão forte, mas você tem um pouco de receio de se arrepender de suas novas decisões. O que eu posso dizer é que: os astros estão a seu favor!

Esse será o melhor momento para aproveitar e fazer aquela mudança de casa, de cidade ou até de país. Se tiver a oportunidade, abrace-a. Pare de deixar as coisas para depois por conta de medo, levante a cabeça, mire o horizonte e agarre as novidades. Para tomar a decisão da melhor maneira possível, inicie uma jornada de autoconhecimento e fortaleça-o. Assim, você entenderá o que quer e para onde vai, sendo bem mais fácil tomar grandes decisões.

Sagitário

Ano que vem a sua vida profissional receberá muita atenção, Sagitário! Isso é ótimo, pois será uma grande oportunidade para o crescimento que você tanto deseja. Aproveite esse momento para se dedicar e receber o reconhecimento que merece.

No entanto, resista ao desejo de tomar decisões drásticas! A Lua deixa todo mundo mais impulsivo, mas pular de cabeça para começar algo novo pode ser arriscado se não analisar com cuidado. Esse será o período ideal para você planejar as suas realizações. Lembre-se de dar um passo de cada vez.

Capricórnio

O sucesso será uma garantia em sua vida, Capricórnio! Aproveite bastante a energia da Lua, pois ela irá proporcionar para a sua vida a realização de todos os projetos e objetivos que foram iniciados no passado.

Essa regência da Lua irá convidar você a sonhar alto e não se limitar. Eu sei que como um signo da Terra, você é mais pragmática(o) por natureza, mas existem maneiras de buscar empreendimento emocionante e expansivo sem ser imprudente.

Aquário

Signo de Aquário (Imagem: Shutterstock)

Autoanálise e reflexão serão as características do seu ano, Aquário! 2023 irá representar um período de autoconhecimento, no qual precisará aprender a impor limites. Nos últimos anos, você tem sido muito livre e inconsequente, as suas áreas financeiras e emocionais têm sido afetadas, e você não sabe como mudar esse comportamento.

Mas não se preocupe, a influência da Lua vai fazer com que você passe por uma fase de esclarecimento, compreensão e orientação. A Lua vai te ajudar a entender mais o seu coração e te guiar para a conquista dos seus sonhos de forma mais confiante e prudente.

Peixes

Prepare-se para uma fase de importantes mudanças em sua vida! Começando pela transformação de mentalidade, pois você irá passar por um período em que as suas perspectivas irão se alterar de acordo com as suas prioridades.

Está na hora de colocar no papel (literalmente) o que quer da sua vida. Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? A Lua irá potencializar as características sonhadora e romântica, mas será preciso ter o pé no chão.

Por Julia Vitorazzo