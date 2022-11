Poliana Rocha levanta camiseta na academia e choca com barriga sarada

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou barriguinha torneada após treino e impressionou com boa forma

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), ostentou sua boa forma em uma selfie publicada em seus stories nesta sexta-feira, 25. Fechando a semana com muita energia, ela foi a academia de sua casa e queimou as calorias.

No registro, a influenciadora exibiu apenas seu abdômen suado após ter se exercitado com um look bem estiloso e chamou a atenção.

Isso porque, Poliana Rocha ao levantar a camiseta branca revelou sua barriguinha bem torneada e bronzeada.

Ainda recentemente, a mãe de Zé Felipe (24) deu um show de beleza ao surgir com um biquíni verde e amarelo. Abaixando a peça de baixo, a loira exibiu sua marquinha de bronzeado e fez a temperatura subir com seu corpaço escultural.

Poliana Rocha exibe barriga sarada na academia; veja:

Poliana Rocha é chamada de 'perua sem noção' e rebate comentários

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu críticas que recebeu em sua rede social recentemente ao abrir uma caixinha de perguntas. Ao ser questionada sobre como lida com os comentários negativos sobre o filho, o cantor Zé Felipe, a influenciadora se mostrou chateada, mas não saiu por baixo ao declarar que o herdeiro é superior a tudo isso e aproveitou também para responder a quem lhe chamou de "perua sem noção".

"Para de me seguir! Super fácil!", disparou ela. Em outro momento, ela comentou como faz para lidar com as pessoas que não gostam dela e mandam recados negativos. "Bloqueio! E até nunca mais!", declarou.

