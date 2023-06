Na academia, Helen Ganzarolli esbanja corpaço empinado e chama atenção

De look fitness, Helen Ganzarolli esbanja curvas torneadas na academia de casa e impressiona

A apresentadora Helen Ganzarolli mostrou sua boa forma na rede social nesta terça-feira, 13, ao se gravar na academia do prédio onde mora em São Paulo. Na companhia de sua personal trainer, a famosa realizou alguns exercícios.

Antes de pegar os pesinhos para trabalhar os braços, a artista aqueceu na esteira. Andando, a funcionária do SBT comentou que não estava muito animada para fazer o treino por estar com enxaqueca, mas mesmo assim foi queimar as calorias.

Em outro momento, Helen Ganzarolli mostrou seu corpaço sarado ao aparecer deitada com a barriga para baixo para realizar exercício para as costas. De look fitness, ela mostrou suas curvas torneadas e seu bumbum empinado.

Ainda nas últimas semanas, a apresentadora exibiu sua barriga durinha ao se gravar na academia usando top. Ela também chamou a atenção ao aparecer de biquíni em casa. Aos 43 anos, a artista já completou 22 anos de trabalho no SBT.

Veja Helen Ganzarolli na academia:

Helen Ganzarolli revela que foi vítima de golpe do ex-namorado

Recentemente, a apresentadora Helen Ganzarollirevelou detalhes de como se sentiu ao ser vítima de um golpe do ex-namorado, César Henrique. Ela o acusou de cometer um golpe financeiro e emocional enquanto estavam juntos. “Mais de 20 anos de televisão e nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal, então eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiramente esclarecer que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande. Mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo e passou por isso comigo sabe o quanto isso tem me causado dor”, disse ela

“Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente porque eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, amo minha história e tenho muito orgulho. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo, todas as medidas judiciais, e eu confio na justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele. E eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Muito obrigada a todo o amor e carinho de vocês e pela preocupação”, afirmou.

Pouco depois, ela deu mais detalhes sobre o que aconteceu. "Amores estou aqui me pronunciando em respeito a minha história por tudo que conquistei e construí por mais de 20 anos de televisão e em respeito a todos vocês da imprensa e a vocês meus amigos, familiares e aos meu fãs! Essa é a única verdade! E eu confio nela! Confio na justiça! Confio na justiça de Deus acima de tudo!!! Sim, sou umas das vítimas de César! E a dor e o sofrimento que isso me causou emocionante e ainda vem causando é grande! Ainda mais por uma pessoa que namorei por anos!!! Mas estou seguindo minha vida com força e fazendo oque mais amo que é trabalhar!!! Bora!!! Sou guerreira e sempre fui!", escreveu.