Marcio Garcia impressiona ao postar foto com o filho após treino: "Atletas"

O apresentador chamou a atenção dos fãs ao postar a foto com o filho, Felipe, após os exercícios

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 21h36

Marcio Garcia (52) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 26, para compartilhar uma foto treinando com o filho, Felipe (13), fruto de seu relacionamento com Andréa Santa Rosa (44).

Na imagem publicada no feed do Instagram, o apresentador aparece ao lado do herdeiro, que está sem camisa. Além disso, o artista ainda mostrou que o cachorro da família também estava cuidando da saúde, e divertiu os internautas ao postar o vídeo do dog se exercitando na esteira.

"Hoje foi dia de treino com o meu príncipe @pipo.garcia_ ! Mas teve mais 'gente'…", se divertiu Marcio na legenda da publicação.

A boa forma do pai e filho chamou a atenção dos fãs. Eles também se divertiram com o doguinho atleta. "Que lindos", disse uma seguidora. "Tal pai, tal filho", escreveu outra. "Parabéns, grandes atletas", falou mais uma. "Até o dog treina", se divertiu uma internauta. "O dog se preparando para o verão", comentou mais uma.

Além de Felipe, Marcio e Andréa também são pais de Pedro (19), Nina (17) e João (8)

Confira a foto de Marcio Garcia treinando com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Conquista do filho mais velho

Recentemente, Marcio Garcia usou as redes sociais para dividir com os seguidores as novas conquistas do filho mais velho, Pedro. O apresentador revelou que o herdeiro está morando sozinho em São Paulo.

"Pois é, o tempo voa! O meu menino cresceu, virou um homem, passou no Insper e agora mora sozinho em SP! Adoro minha casa mas, confesso que ficar hospedado com ele no seu novo lar também é uma delícia!!! Te amo por toda a eternidade @pedrosrgarcia!!", escreveu o papai coruja na legenda.

