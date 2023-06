Jade Picon exibe abdômen trincado após viagem e avisa: “Nada mudou”

Magérrima, Jade Picon posa com shape de dar inveja após passar temporada na Europa com as amigas

A atriz e influenciadora Jade Picon acabou de retornar ao Rio de Janeiro após passar uma longa temporada na Europa com as amigas. Mas se engana quem pensa que a musa perdeu o shape durante a viagem. Na manhã desta quinta-feira, 22, ela colocou o corpão trincado para jogo e voltou para sua rotina de exercícios.

Em seu stories do Instagram, Jade apareceu com um top justo e um short bem curtinho para ir à academia. O look deixou o abdômen musculoso e as pernas torneadas da beldade em evidência. Na legenda do clique, ela deixou um recado: “Nada mudou, bora”, escreveu, mostrando que estava pronta para pegar pesado.

Na sequência, Jade, que deu vida a personagem ‘Chiara’, na última novela das nove da Globo, ‘Travessia’, compartilhou alguns vídeos de seu treino. A ex-participante do reality 'Big Brother Brasil' segurou firme na prancha, fez alguns abdominais intensos, alongou bem os braços e ainda apareceu em posição de luta, já que ela também pratica boxe.

Vale lembrar que Jade passou as últimas semanas entre a Croácia e a Grécia, acompanhada das cantoras brasileiras Juliette Freire, Marina Sena e Vivi Wanderley. Durante a Eurotrip entre amigas, as famosas chegaram a mostrar que a atriz manteve o foco em seu shape e treinou em todos os lugares em que passou.

