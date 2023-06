Jade Picon desembarca no Rio de Janeiro após viagem pela Europa

Com aerolook confortável, Jade Picon volta ao Brasil após temporada na Europa com amigas

Na manhã desta quarta-feira, 21, a atriz e influenciadora digital Jade Picon desembarcou no Brasil! De volta após uma temporada na Europa ao lado de amigas como a ex-BBB Juliette Freire e a cantora Marina Sena, a famosa apostou em um look confortável para chegar na cidade do Rio de Janeiro.

Jade chegou na cidade maravilhosa usando um short confortável de lycra, completando com uma blusa preta. Além disso, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 usou uma jaqueta de couro para se proteger da chegada do inverno nas terras brasileiras, finalizando seu look com um boné roxo, óculos de sol e um tênis branco.

Bastante simpática, a atriz fez questão de mandar aquele tchauzinho para os paparazzos que estavam no local, provando que superou seus medo e está mais do que habilitada, assumindo o volante de seu carro. No ano passado, Jade divertiu seus seguidores ao revelar que havia sido reprovada no exame teórico da carteira de motorista.

Caption

Caption

Negou!

Ainda nesta semana, Jade teve de vir à público negar os rumores de que estaria namorando um jogador de futebol brasileiro. Os boatos davam conta que a ex-BBB estaria namorando o atleta Rodrigo Guth. “Das bocas que eu beijei nessa viagem, nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em Fake News”, escreveu a participante do BBB 22 em suas redes sociais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!