Ivete Sangalo mostra treino no fim da noite e anima a web: ''Vamos com mainha!''

Determinada, aos 50 anos, cantora Ivete Sangalo não pula o treino e vai para a academia bem tarde

A cantora Ivete Sangalo (50) mostrou que nunca é tarde para treinar, nem muito cedo! Nas redes sociais, a artista publicou uma foto na academia no fim da noite da última quarta-feira, 17!

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa The Masked Singer Brasil exibiu sua disposição para manter a saúde e a forma. Usando uma legging azul-marinho e blusa vinho, ela posou se apoiando em equipamento na selfie no espelho. Exibindo a beleza natural sem maquiagem, a cantora postou o clique por volta de 23h30 e motivou os fãs.

"Tarde??? Nada!! Vamos com MAINHA", disse Ivete na legenda, ganhando elogios dos seguidores. "E eu aqui sentada rolando o feed", brincou a influencer Thaynara OG. "Foco da p****, mainha", disse Marcos Mion. "Ela faz o corpo do verão o ano todo!", "Preciso desse foco e desse corpo", "Ê mulherão, viu", "Gostosa", disseram os admiradores.

Confira Ivete Sangalo na academia:

Ivete Sangalo é surpreendida por frase dura do filho: ''Fui ao inferno e voltei''

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?", começou falando no podcast sobre maternidade, Mil e Uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.