Henri Castelli deixa fãs eufóricos ao exibir corpo musculoso: "Perfeição"

De volta aos treinos, o ator Henri Castelli chamou a atenção ao exibir seus músculos após um treino na academia

O ator Henri Castelliestá aos poucos voltando a sua rotina de treino, e na tarde desta quarta-feira, 7, ele chamou atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo seus músculos após treinar na academia.

No clique publicado no feed do Instagram, o artista aparece exibindo seus braços músculos ao surgir de regata, enquanto faz pose em frente ao espelho. Ele aproveitou o registro para ressaltar sobre a importância de cuidar da saúde.

"Aos poucos voltando pra minha rotina de saúde! Como é bom se cuidar! Disciplina às vezes é fazer o que não gostamos, mas cuidar da gente é e sempre será a melhor opção!", disse ele, que em seguida falou sobre o feriado de Corpus Christi. "Bom feriado pra noixxxx turminha!!", completou.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Puro vinho", disse uma internauta. "Muito lindo", escreveu outra. "Ele não cansa de entregar beleza", falou uma seguidora. "Perfeição de Deus", comentou mais uma.

Vale lembrar que Castelli está longe da TV desde 2019, quando participou da novela Malhação: Toda Forma de Amar, da Globo, mas segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele retornará em um novo projeto no próximo semestre, contudo, a produção continua sendo mantida em sigilo.

Confira a publicação de Henri Castelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Erika Januza passeia de barco com Henri Castelli

Recentemente, a atriz Erika Januza aproveitou os dias em João Pessoa! A artista usou as redes sociais para compartilhar registros da viagem! De biquíni estampado em preto e branco, a famosa abriu álbum de fotos em que aparece curtindo dia de sol em passeio de barco.

Em alguns cliques, ela surgiu ao lado de Henri Castelli, que interpretou seu filho, Jesus, na peça Paixão de Cristo, e outros integrantes do projeto. "Lugar abençoado, pessoas maravilhosas! Um viva a João Pessoa, ao nordeste! Obrigada Junior, Baronesa pelo convite!", disse a artista na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!