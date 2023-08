Fora da Globo, Giuliana Morrone revela tanquinho e choca: ''Gatíssima''

Demitida da Globo após 34 anos, jornalista Giuliana Morrone surpreende ao mostrar barriga sarada na academia

A ex-jornalista global Giuliana Morrone surpreendeu ao revelar seu abdômen sarado em uma selfie na academia. Nesta segunda-feira, 21, a comunicadora compartilhou o clique raro em sua rede social e chamou muita atenção.

Discreta com sua vida pessoal, a profissional, demitida da Globo após 34 anos na emissora, impressionou ao esbanjar suas curvas torneadas na web. Aos 56 anos, Giuliana provou ter uma barriga tanquinho.

De top e shortinhos, ela posou no espelho da academia. "Já estive em alguns desertos neste mundão, mas igual a esse de Brasília… na semana passada, a umidade relativa do ar caiu para 10%! Já pedalei, já corri e nada de suor", contou ela sobre o clima do local onde mora.

Nos comentários, os internautas ficaram impactados com a boa forma da jornalista e a encheram de elogios. "Gatíssima", exclamaram ao vê-la. "Maravilhosa", enalteceram os fãs.

Giuliana Morrone foi demitida em abril deste ano durante a onda de cortes na área de jornalismo. Em sua trajetória, ela foi repórter, correspondente em Nova York, fez parte do Bom Dia Brasil e também do Jornal Nacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giuliana Morrone (@giulianamorrone)

DESABAFO APÓS DEMISSÃO

"Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com “a vida é feita de ciclos.” A minha nunca foi, mas de saltos, mergulhos, curvas e retas. Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama. Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central", disse ela.

"A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade. Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados, novas experiências, sempre buscando respostas, sempre buscando a verdade e com paixão", finalizou.