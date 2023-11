Ex-BBB Rízia Cerqueira impressiona ao exibir corpo na academia

Ex-participante do BBB 19, a influenciadora digital Rízia Cerqueira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu treino

Rízia Cerqueira, que ficou conhecida após participar do BBB 19, da Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 23, ao postar algumas fotos e vídeos na academia.

Nos registros postados no feed do Instagram, a influenciadora digital surgiu usando uma camiseta estampada e um shorts branco, e exibiu o corpo ao fazer poses no espelho e também durante um exercício.

Ao dividir as imagens do dia de treino, Rízia aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo aos seguidores. "Passando só pra dizer uma coisinha: Se exercite com o corpo que você tem! Bote seu top e reaja! Quero todas minhas grandíssimas gostosas se movimentando e bebendo água, viu?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios para a ex-BBB nos comentários da publicação. "Linda demais", disse uma internauta. "Uma grande gostosa", afirmou uma seguidora. "Maravilhosa", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rízia Cerqueira 💃🏽 (@riziacerqueira)

Rízia desabafa sobre dificuldades com novo projeto

A ex-BBB Rízia Cerqueira entrou na onda dos famosos e decidiu lançar o seu próprio podcast. O programa POD Ri é no estilo de bate-papo, em que os convidados se sentam à mesa para discutir os mais diversos assuntos. Contudo, parece que a apresentadora está encontrando problemas em seu novo projeto.

A influenciadora digital usou suas redes sociais para fazer um desabafo nas redes sociais. No X (antigo Twitter), ela confessou que não está obtendo respostas ao convidar pessoas para participarem do podcast. "Meu pod tá no comecinho, não sai em site de fofoca, e eu não sou uma apresentadora. Mas isso aqui dói para um c******... E isso tem acontecido com vários e vários convites que eu tenho feito", disse ela ao mostrar uma mensagem com um visto, mas sem respostas. Saiba mais!