Ex-BBB Rízia Cerqueira desabafa sobre dificuldades com convidados para seu podcast: "Custa?"

Deixada sem respostas por convidados para seu podcast, a ex-BBB Rízia Cerqueira desabafou sobre as dificuldades que anda enfrentando

No fim de julho, a ex-BBB 19 Rízia Cerqueira entrou na onda dos famosos e decidiu lançar o seu próprio podcast. O programa POD Ri é no estilo de bate-papo, em que os convidados se sentam à mesa para discutir os mais diversos assuntos. Contudo, parece que a apresentadora está encontrando problemas em seu novo projeto.

Nesta sexta-feira, 15, a influenciadora digital usou suas redes sociais para fazer um desabafo nas redes sociais. No X (antigo Twitter), ela confessou que não está obtendo respostas ao convidar pessoas para participarem do podcast. Segundo Rízia, suas mensagens sempre são visualizadas, mas nunca respondidas.

Com a frustração, ela compartilhou um captura de tela que comprova sua dificuldade. "Meu pod tá no comecinho, não sai em site de fofoca, e eu não sou uma apresentadora. Mas isso aqui dói para um c******... E isso tem acontecido com vários e vários convites que eu tenho feito", disse a ex-sister ao mostrar seu mensagem com um visto, mas sem respostas.

"Custa mandar uma mensagem dizendo que não topa ou que não gosta mesmo?", indagou Rízia. Nos comentários do tweet, ela confessou que tem vontade de abandonar o projeto às vezes. "Aí às vezes dá é vontade de me jogar é da janela do pod MERMO", respondeu ela.

O seu desabafo continuou em outro tweet, onde ela falou sobre o sentimento de ser ignorada. "Enfim! Nada na minha vida veio fácil. É só mais umas porradinhas que eu tenho que fingir que não ligo. Mas eu ligo sim e f***-se. Ninguém é obrigado a aceitar nada", disse Rízia.

MEU POD TÁ NO COMECINHO NÃO SAI EM SITE DE FOFOCA E EU NÃO SOU UMA APRESENTADORA INCRÍVEL MAS ISSO AQUI DÓI PARA UMA CARALHO… E ISSO TEM ACONTECIDO COM VÁRIOS E VÁRIOS CONVITES QUE TENHO FEITO. CUSTA MANDAR UMA MSG DIZENDO QUE NÃO TOPA OU NÃO GOSTA MSM? pic.twitter.com/3aHXuerByy — RÍZIA CERQUEIRA (@rizia_cerqueira) September 14, 2023

Aí as vezes dá é vontade de me jogar é da janela do pod MERMO — RÍZIA CERQUEIRA (@rizia_cerqueira) September 14, 2023