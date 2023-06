Ex-BBB Rízia Cerqueira chama atenção ao usar saia diferentona: "Quero"

Rízia Cerqueira, ex-participante do BBB 19, impressionou os seguidores ao usar um look diferentão

Rízia Cerqueira, ex-participante do Big Brother Brasil 19, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o look que escolheu para um passeio no Rio de Janeiro.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital surgiu usando um top preto, tênis e uma saia longa com uma fenda na parte da frente. O look deixou em destaque suas curvas impecáveis.

Ela ainda contou para os seguidores que a saiu era uma calça que transformou em saia. "Mais uma finada calça que virou saia hahahahahahahaha", se divertiu a ex-BBB na legenda da publicação. "E eu quando era da igreja falava que jamais usaria saiona jeans e hoje em dia sou viciada em saia assim", confessou ao postar um vídeo dançando.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Quero muito uma saia dessa", confessou uma fã. "Essa saia tá linda", afirmou mais uma. "Maravilhosa", comentou uma admiradora.

Rízia, vale dizer, é mãe de Yaweh, que está com três anos. O menino é fruto de seu relacionamento com o empresário angolano Nathanaël Avëlino. Em entrevista ao Gshow, ela explicou a escolha do nome do filho.

"Pedi para o pai escolher porque queria um nome com pronúncia africana. Já que meu filho vai ter as duas nacionalidades, queria que o nome principal dele fosse africano, junto com o sobrenome do pai e o meu, que é brasileiro", explicou na época. "Yaweh é um nome bem forte, profundo, é um dos nomes de Deus. Existem várias formas de se escrever e pronunciar o nome dele e escolhemos essa. Também pode ser chamado de Javé no hebraico."

Confira as fotos do look da ex-BBB:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rízia Cerqueira 💃🏽 (@riziacerqueira)

Ex-BBB exibe bumbum perfeito ao curtir o dia na piscina

Rízia Cerqueira elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado e dar um mergulho na piscina. A ex-BBB surgiu usando um biquíni fio dental e chamou a atenção ao exibir suas curvas ao fazer algumas poses antes do mergulho.

Além disso, ela aproveitou para colocar o bumbum para jogo enquanto sensualizava na água. "Dois minutinhos de paz pra essa aquariana maluca!", contou a ex-participante do Big Brother Brasil 19 na legenda da publicação.