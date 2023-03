De biquíni fio-dental, ex-BBB Rízia Cerqueira exibe bumbum perfeito ao curtir o dia na piscina

A ex-BBB Rízia Cerqueira chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um biquíni fio-dental

Rízia Cerqueira (29) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado e dar um mergulho na piscina.

Na tarde desta sexta-feira, 24, a ex-BBB surgiu usando um biquíni fio dental e chamou a atenção ao exibir suas curvas ao fazer algumas poses antes do mergulho. Além disso, ela aproveitou para colocar o bumbum para jogo enquanto sensualizava na água.

"Dois minutinhos de paz pra essa aquariana maluca!", contou a ex-participante do Big Brother Brasil 19 na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza de Rízia. "Gata", disse uma fã. "Que mulher perfeita", escreveu outra. "Tão perfeita", falou uma seguidora. "Maravilhosa demais. Zero defeitos", comentou uma fã.

No último dia 16, a ex-BBB Rízia ganhou elogios ao exibir seu corpaço nas redes sociais. Na ocasião, ela compartilhar no feed do Instagram algumas fotos em que aparece sentada no chão, fazendo algumas poses, enquanto usava apenas uma lingerie preta, deixando em evidências suas curvas impecáveis.

Confira as fotos de Rízia Cerqueira na piscina:

