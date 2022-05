De top, Graciele Lacerda ostenta corpaço no espelho da academia

Musa fitness, Graciele Lacerda exibiu corpaço sarado na academia da fazenda

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 14h27

Musa fitness, Graciele Lacerda (41) deu um show de boa forma em mais um registro em sua rede social!

Nesta segunda-feira, 23, a noiva de Zezé Di Camargo (59) registrou um treino na academia da fazenda com uma selfie no espelho do local e chamou a atenção.

Isso porque, Graciele Lacerda apareceu cheia de estilo com um look de ginástica. Usando o conjuntinho estampado, composto por cropped e calça, ela exibiu seu corpo sarado.

No registro, a jornalista impressionou mais uma vez ao exibir sua cinturinha e suas pernas torneadas após mais um treino.

Ainda recentemente, em seu feed, Graciele Lacerda deu o que falar ao mostrar seu corpaço deslumbrante na piscina.

Antes de estar junto com o cantor na fazenda, a musa fitness acabou ficando uns dias longe dele enquanto ele fazia shows, ela resolveu ficar em casa devido a uma gripe.

Graciele Lacerda esbanja boa forma em selfie na academia da fazenda; veja: