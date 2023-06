De maiô recortado, Solange Frazão exibe corpaço musculoso: 'Belíssima'

Aos 60 anos, Solange Frazão exibe corpão torneado na piscina e choca com boa forma

A musa fitness Solange Frazão impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 07, a famosa compartilhou fotos curtindo a piscina de sua mansão e deu um show de boa forma com muita beleza.

Deitada no local, a artista esbanjou suas curvas torneadas em um maiô recortado. "Até então quem sempre buscou SAÚDE, sempre esteve na companhia dos músculos firmes e fortes. Cada fase da minha vida foi um desafio. Mas acho que essa dos 60 está sendo a mais desafiadora pra mim", falou ela sobre ter 60 anos.



"Nunca fui de artifícios pra ficar forte. Sempre achei justo da minha parte ter constâncias, disciplina, treinos diários , alimentos corretos e descanso reparador. Com a chegada da menopausa e mudanças bruscas hormonais, precisei ficar espertíssima pra não deixar que a natureza me vença. O segredo é correr atrás com muita sabedoria como uma leoa forte que sempre fui", comentou com construiu sua boa forma.



Solange Frazão então continuou refletindo na legenda e, nos comentários, recebeu uma chuva de elogios. "Toda linda", admiraram os fãs. "Belíssima", enaltecera a musa fitness. "Inspiração e exemplo", disseram outros.

Veja as fotos de Solange Frazão de maiô:

Solange Frazão choca ao mostrar barriga que tinha aos 36 anos: ''Maravilhosa''

A musa fitness Solange Frazão entrou no clima de tbt da rede social recentemente e relembrou uma foto de quando estava na casa dos 30 anos. Sempre muito sarada, a influenciadora chocou ao mostrar como era sua barriga na época.

De shortinhos e cropped com mangas, a famosa posou deslumbrante dando um show de beleza e muita simpatia. O abdômen mega marcado logo roubou a cena. Aos 36 anos, ela surgiu esbanjando seu corpo super sarado.

Veja: