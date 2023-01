Com macacão justinho, Solange Frazão ostenta curvas impecáveis durante treino: "Musa"

Aos anos, Solange Frazão chamou a atenção dos seguidores ao mostrar detalhes do seu treino nas redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, 9, Solange Frazão (60) deixou os seguidores admirados com sua boa forma ao compartilhar um vídeo se exercitando na academia.

A musa fitness surgiu nas imagens publicadas no feed do Instagram usando um macacão justinho, e além de impressionar os internautas com a intensidade do seu treino, ela também chamou a atenção por ostentar suas curvas impecáveis.

Na publicação, Frazão listou algumas características importantes para conquistar a excelência, e ainda convidou os fãs para o treino. "Disciplina. Empenho. Dedicação. Força. Coragem. Garra. Determinação. Este será um ano de excelência. Quem vem?", escreveu a influenciadora na legenda.

O vídeo rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos fãs, que falaram sobre ela ser inspiração para diversas pessoas com sua determinação. "A mais musa de todas. Fã desde sempre", disse uma seguidora. "Você é um exemplo. Musa", afirmou outra. "Parabéns!!! Você é minha inspiração!!! Eu me animei a fazer dieta e treinar vendo seus resultados… e lá se vão mais de 10 anos que estou nessa vida", revelou uma admiradora.

Confira o treino de Solange Frazão:

Foto da adolescência

Recentemente, Solange Frazão impressionou ao fazer mais um antes e depois com um clique do passado. A musa fitness resgatou uma foto de sua adolescência e se comparou com uma foto recente, de quando estava com 59 anos.

Na postagem, ela comentou como fez para manter a boa forma até os dias de hoje. "Com 11 anos já era praticante de esportes e fazia ballet. A paixão pela atividade física já estava no sangue", disse a musa, antes de pontuar vários fatores que a deixaram sarada.

