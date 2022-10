Claudio Macedo faz festa para celebrar o aniversário das filhas

Claudio Macedo e Luiza Macedo comemoram o aniversário das filhas em dia de jogo no Allianz Parque

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 10h26

O CEO da Wtorre Entretenimento, Claudio Macedo, e a esposa, Luiza Macedo, celebraram o aniversário das filhas, Rafaela, de 9 anos, e Teresa, de 6 anos, de um jeito especial. Os dois reuniram os amigos das herdeiras em uma festa em um camarote do Allianz Parque.

A celebração aconteceu no último sábado, 22, e marcou a inauguração do modelo de festa no camarote. As meninas adoraram a celebração e surgiram sorridentes nas fotos da festa.

Confira as fotos da festa de aniversário de Rafaela e Teresa:

Fotos: Cristiane Burckauser