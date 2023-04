Vitão, João Guilherme e Lil Nas X: Saiba quais celebridades aderiram à moda agênero

Nomes como Vitão e Lil Nas X foram alvo de críticas pela escolha dos looks, que refletem questões da sociedade

A moda é uma poderosa ferramenta de liberdade de expressão e consegue comunicar através das escolhas e dos looks mais diferentes. Recentemente, muitos famosos têm aderido à tendência de moda agênero, um reflexo da sociedade, que defende que as peças de roupa não têm gênero. Nomes como Vitão, João Guilherme, Gabriel Santana e até celebridades internacionais já aderiram.

O cantor Vitão é bastante conhecido por seus looks, e também recebe bastante críticas nas redes sociais por se expressar através da moda. O artista, que recentemente anunciou que será pai pela primeira vez, já apareceu vestido saias, blusas no estilo cropped, peças com transparência e não deixa de explorar também o lado da maquiagem.

Assim como Vitão, outro artista que também recebeu críticas foi o ator Guilherme Acrízio, que recentemente esteve no ar em Travessia, trama das 21h da Globo. Ele, que também trabalha como DJ, costuma mostrar seus looks em seu perfil do Instagram e, nesta semana, ao posar de cropped recebeu muitos comentários considerados machistas e LGBTfóbicos em relação ao look.

Além do cantor e de Acrízio, nomes como o ex-BBB Gabriel Santana também se jogaram na moda agênero. Em seu ensaio fotográfico de despedida da 23ª edição do Big Brother Brasil, o artista de Pantanal escolheu um cropped branco, de mangas longas e botões, para compor o look completo por uma calça preta de cintura baixa, tendência nos anos 2000.

O ator e cantor João Guilherme, irmão de Zé Felipe e filho do sertanejo Leonardo, também costuma ousar bastante nos looks da moda agênero. Ele já apareceu usando croppeds, com maquiagem e até mesmo com esmalte nas unhas. O artista é bastante elogiado nas escolhas de suas roupas, especialmente pelas fãs.

Ainda no Brasil, a atriz Marcella Rica também se jogou na moda agênero. Ela já surgiu usando calças largas, tênis esportivos, jaquetas com um tamanho maior, gravatas e até regatas que antes eram consideradas parte da "moda masculina". Hoje, a artista que surgiu em Malhação vive um relacionamento com Vitória Strada. A cantora Billie Eilish também é referência na moda.

Além dela, outros artistas internacionais também aderiram à moda agênero e fazem sucesso com suas composições de looks. É o caso do clássico Elton John, que tem como marca registrada as roupas repletas de brilhos e lantejoulas, e também do cantor Lil Nas X, que esteve no Brasil para apresentações no Lollapalooza, e já impressionou usando saias e croppeds.

CONFIRA FOTOS DE CELEBRIDADES QUE USAM A MODA AGÊNERO: