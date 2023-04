Ator de Travessia desabafa após ser alvo de homofobia na web: "Preconceito escancarado"

Em entrevista à CARAS, ator de Travessia abriu o coração e falou sobre os ataques de ódio que vem sofrendo após usar looks ousados

Alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais, o ator Guilherme Acrízio, que recentemente esteve na novela Travessia, da TV Globo, desabafou sobre o caso que tem enfrentado nos últimos dias após viralizar imagens dele usando cropped.

Em entrevista à CARAS Brasil, Guilherme afirmou que a maioria das críticas têm partido de mulheres. Segundo o artista, ele foi pego de surpresa com a quantidade de comentários de ódio.

"Eu me surpreendi com a quantidade de comentários, principalmente vindo de mulheres, muitos com deboche como se isso atingisse a integridade delas, da família delas, como a roupa mudasse a sexualidade da pessoa", disse.

Acrízio continuou afirmando que não imaginava a repercussão na web, visto que há anos aparece publicamente com looks nada discretos. Para o ator, os ataques se iniciaram após páginas de fofocas começarem a compartilhar seus cliques pessoais.

"Na minhas redes sociais não lembro de ter tido ataques dessa forma, acredito que por ser mais segmentado para público bem específico, agora a partir do momento que a gente fura a bolha, começa a ser vista por outros públicos isso gera nas pessoas um incômodo, talvez, para outros uma ofensa, outros uma piada, isso é a internet, né?", declarou.

O ator continuou refletindo sobre a situação e apontou que algumas páginas de fofoca promovem preconceito e ataques de ódio. "As pessoas na maioria não se limitam em dar suas opiniões seja ela qual for, muitas com preconceitos escancarados mesmo. Infelizmente estamos reféns", disse.

Em meio a celebração dos 60 anos da apresentadora Xuxa Meneghel, o famoso confessou que a loira é uma de suas maiores inspirações quando o assunto é moda: "Eu sempre gostei de moda, cresci vendo a Xuxa, né? Um dos maiores ícones de moda dos anos 80".

"Tanto na minha profissão de ator quanto de dj, a moda passa uma mensagem, seja no personagem de um trabalho na TV, cinema ou brilhando no palco como Dj", revelou.