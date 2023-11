Valor do look de Meghan Markle chama a atenção

Sozinha, Meghan Markle curte noitada em evento de gala em Los Angeles e o preço do seu look chama a atenção

A duquesa Meghan Markle, que é a esposa do príncipe Harry, caprichou na escolha do seu look para um evento de gala em Los Angeles na noite de quinta-feira, 16. Sozinha, a estrela marcou presença no evento de uma revista internacional e apareceu com um look nada básico.

A musa surgiu com um vestido bege elegante e minimalista, com um ombro só e fendas na saia. O modelito é da marca Proenza Schouler e é custa US$ 1.390 - cerca de R$ 6.700. Para completar o visual, ela usou uma bolsa da mesma marca, que é vendida pelo valor de US$ 1.390 - cerca de R$ 6.700 - e também sapatos de salto alto da Aquazzura, que custam US$ 895 - cerca de R$ 4.300.

Afastada da família real britânica desde que se mudou para os Estados Unidos, Meghan contou nos bastidores do evento que terá novos projetos em breve. Ela contou que quer criar projetos que façam as pessoas sentirem o senso de comunidade. Fontes afirmam que ela pode voltar a atuar ou reativar o seu blog de moda, o The Tig, que ela encerrou ao assumir o romance com Harry.

Foto: Getty Images

Meghan Markle e Príncipe Harry vão produzir novo filme da Netflix

Meghan Markle e o príncipe Harry já possuem um novo projeto com a Netflix para chamar de seu. Esse projeto faz parte do acordo milionário que o casal assinou com a plataforma de streaming há alguns anos. Segundo a coluna Page Six, do jornal “The New York Post”, a duquesa de Sussex se unirá ao marido para produzir a versão cinematográfica do livro “Meet Me at the Lake” [Encontre-me no Lago], de Carley Fortune.

A obra apresenta semelhanças com a vida real do duque e da duquesa de Sussex erelata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde a ex-atriz morou quando começou seu relacionamento com Harry. A fonte da coluna comentou: “Eles adoram histórias de amor e comédias românticas”, afirmou, justificando o interesse do casal na história de Carley.