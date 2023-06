Tudo isso? GKay ostenta com bolsa de R$ 50 mil em aeroporto

Influenciadora e humorista Gkay aposta em aerolook luxuoso para desembarcar no Rio de Janeiro

A influenciadora digital e humorista Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, deu um show de simpatia ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no centro do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 23. Mas um detalhe roubou a cena nos flagras: é que ela apostou em um look luxuoso para a ocasião.

Após participar do evento beneficente do instituto do jogador de futebol Neymar Jr, a dona da badalada festa anual "Farofa da Gkay" retornou ao Rio de Janeiro e esbanjou bom humor ao notar a presença dos fotógrafos. Ela fez questão de sorrir para as câmeras e até abriu os braços para exibir detalhes de seu aerolook.

Nos registros, Gkay aparece com uma regata branca de grife, uma calça jeans larga e um blazer de alfaiataria no estilo oversized. A morena também elegeu um tênis preto e óculos escuros para manter a discrição, mas o look ganhou um toque de ostentação com uma bolsa de couro preta, que custa a bagatela de R$ 50 mil.

GKay ostenta com bolsa de R$50 mil em aeroporto - Foto: Adão/AgNews

GKay com look luxuoso em aeroporto - Foto: Adão/AgNews

GKay com look luxuoso em aeroporto - Foto: Adão/AgNews

Gkay ganhou notoriedade na web ao publicar vídeos humorísticos em suas redes sociais. Após conquistar milhares de seguidores em diferentes canais da web, a morena protagonizou o filme da Netflix ‘Um natal cheio de graça’. Atualmente, ela faz sucesso ao compartilhar detalhes de sua rotina e seus looks fashionistas.

Gkay elege look diferentão para prestigiar evento beneficente de Neymar Jr:

Um time de famosos marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que aconteceu na cidade de São Paulo, na noite da última quinta-feira, 22. A humorista e influenciadora digital Gkay apostou em um vestido azul com uma gola diferentona para prestigiar o evento organizado pelo jogador de futebol Neymar Jr. Confira os looks dos famosos!