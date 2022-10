Ticiane Pinheiro e a filha caçula usam looks combinando em evento fashion

Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro ao surgir com a filha caçula, Manuella, em evento fashion na cidade de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 18h32

Na tarde desta segunda-feira, 24, a apresentadora Ticiane Pinheiro curtiu um evento fashion na companhia da filha caçula, Manuella, fruto do casamento com Cesar Tralli. As duas foram prestigiar um desfile de moda de uma marca de roupa infantil e roubaram a cena com seus looks caprichados.

Mãe e filha apareceram usando vestidos com a mesma estampa e capricharam na hora das fotos na frente do evento.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Ticiane Pinheiro faz homenagem para a sogra

Há poucos dias, Ticiane Pinheiro lamentou a morte de sua sogra, Edna Tralli, mãe do apresentador Cesar Tralli. Nas redes sociais, ela se despediu da senhora, que faleceu em um acidente de avião.

“Sogrinha, 7 dias sem você. 7 dias sem o seu bom dia. Sem suas mensagens de motivação diária, sem saber de você. Como é difícil acreditar que você se foi, que não terei mais você para desabafar e não terei a avó paterna das minhas filhas para brincar com elas”.

“Como fica nossa saudade, como iremos nos acostumar sem você, sem seus elogios, suas palavras de aconchego, seu cheiro, sua bondade, seu sorriso e seu olhar iluminado. Um vazio enorme já está fazendo parte da nossa vida, teremos que nos conformar com seus ensinamentos, com nossas histórias juntas ao seu lado e as lembranças... te amarei para sempre”, escreveu Ticiane.

A mãe de Rafaella Justus finalizou seu texto mencionando seu marido César Tralli: “Muito obrigada sogrinha por você ter dado a bênção para que eu possa fazer seu filho feliz eternamente. Te prometo que farei tudo para suprir toda dor que ele está sentindo. Pelo menos vou amenizando aos poucos, dando a ele o amor em dobro. Vai com Deus, vá em paz, mas não esqueça de sempre nos proteger lá de cima e nos guiar para o caminho certo”.