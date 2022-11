Simaria usa vestido com decote explodindo e arranca suspiros dos fãs

Simaria Mendes eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu decote no limite em look poderoso para noitada

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h28

A cantora Simaria Mendes (40) deixou os fãs de queixo caído ao mostrar o seu look poderoso para um evento noturno. A estrela apareceu com um vestido preto decotadíssimo e joias prateadas ao posar para novas fotos.

Nas imagens, a morena surge com um decote explodindo e no limite, e ainda caprichou no carão na hora de ser fotografada. “Tem uma sexta na nossa segunda biluxas! Semana começando, e com novidades”, disse ela na legenda.

Assim, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Tão linda, maravilhosa, abençoada”, declarou um fã. “A cantora mais linda do mundo”, contou outro. “Tá gata”, afirmou mais um.

Vida amorosa de Simaria

Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Simaria falou sobre sua vida amorosa após terminar um casamento de 14 anos. Com sinceridade, a musa contou que não tem o desejo de engatar um romance agora. Um fã perguntou: “Está pegando alguém?”. E ela respondeu: “Fechada para balanço”.

Em outro momento, um seguidor quis saber: “Você se acha mais feliz solteira?”. E ela disse: “A felicidade tem que estar dentro de nós, independentemente de relacionamento”.