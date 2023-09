Fashion week nova-iorquina reúne famosas com looks cheios de estilo; veja

Blake Lively, Rita Ora, Vanessa Hudgens, Gkay e Camila Alves foram algumas das celebridades que brilharam no evento

Blake Lively caprichou na produção para prestigiar o desfile da Michael Kors, que acontece nesta segunda-feira (11), durante a semana de moda de Nova York. O evento reuniu famosas como Rita Ora, Ellen Pompeo, Halle Berry, Olivia Wilde e Vanessa Hudgens, além da influenciadora brasileira Gkay e a top Camila Alves.

Mãe de quatro, Blake apostou em um look com estilo retrô para o evento, que segue atraindo influenciadores, personalidades e fashionistas para as apresentações da temporada. O macacão de lantejoulas metálicas marcado com um cinto fino bege valorizou o corpo pós-parto da atriz. O visual inspirado nos anos 70 apresentava pernas arrebatadoras e um decote ousado.

Para arrematar o figurino, Blake, que ficou mundialmente conhecida por interpretar Serena van der Woodsen na série "Gossip Girl", investiu em acessórios, como brincos de ouro, usou o cabelo solto e levemente ondulado, e optou por maquiagem suave esfumada.

Blake Lively marcou presença em desfile na semana de moda de Nova York (Foto: Getty Images)

Famosas marcam presença na Semana de Moda de NY

Vanessa Hudgens elegeu um conjunto bege caramelo elegante e usou o cabelo puxado para trás.

Vanessa Hudgens roubou os holofotes ao apostar em look caramelo para Semana da Moda de Nova York (Foto: Getty Images)

Halle Berry roubou a cena em uma roupa preta decotada e posou com as mãos nos quadris. A estrela da "Mulher-Gato" adicionou uma saia com duas fendas, botas e pulseiras de prata.

Halle Berry elegeu look all black para prestigiar Semana de Moda de NY (Foto: Getty Images)

Olivia Wilde, de "Don't Worry Darling", usou um top chocolate e short combinando por baixo de seu casaco marrom de tweed. Para completar o look, ela investiu em brincos de ouro, botas até o joelho e bolsa de camurça com franjas.

Olivia Wilde curtiu a Semana de Moda de NY com look estiloso (Foto: Getty Images)

Ellen Pompeo, a top brasileira Camila Alves, Rita Ora e a humorista Gkay também apostaram em produções fashionistas para assistir à apresentação do icônico estilista americano. Confira abaixo:

Ellen Pompeo foi uma das convidadas para prestigiar a passarela da Michael Kors (Foto: Getty Images)

Camila Alves apostou em look animal print com fenda para desfile (Foto: Getty Images)

Rita Ora marcou presença em alguns dos mais importantes e tradicionais desfiles do evento (Foto: Getty Images)