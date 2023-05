Saiba o preço do vestido de grife de Juliette Freire para o casamento de Camilla de Lucas

Convidada do casamento de Camilla de Lucas, Juliette Freire não economizou na hora de escolher o vestido e surgiu com look caríssimo

A cantora e ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na escolha do look para marcar presença no casamento da ex-BBB e influencer Camilla de Lucas (28) neste final de semana. A festa aconteceu no último sábado, 13, e Juliette surgiu com um vestido bege elegante e caríssimo.

A musa escolheu um vestido da grife Saint Laurente com mangas compridas, recortes na cintura e uma flor no meio. O modelito já foi usado por Hailey Baldwin Bieber (26) e Rosie Huntington-Whiteley (36) em eventos internacionais. O vestido custa 5 mil euros, cerca de R$ 26 mil.

Recentemente, Juliette arrancou suspiros dos fãs ao mostrar sua boa forma em fotos apenas de biquíni. Ela surgiu com um biquíni verde neon em fotos ao ar livre em um lindo dia de sol. Veja as fotos aqui.

Juliette relembra sua trajetória no BBB

Em uma participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Juliette Freire relembrou sua trajetória no Big Brother Brasil ao fazer um desabafo.

“É muito engraçado, eu sou chata, eu reconheço, todo mundo é um pouco. Eu fico lisonjeada por ser uma referencia. As pessoas sempre me colocam como sinonimo de algo pobre, a coitadinha, tem uma diferença muito grande entre vítima e vitimista”.

E completou: “Vítima todo mundo vai ser um dia, de alguma coisa. Vitimista, não. Vitimista é quando você usa aquilo para se promover. E o que eu menos fiz foi isso. Eu ia atrás de todo mundo para conversar, eu queria resolver, eu queria ser amada, queria ser amiga. Infelizmente não deu, mas eu venci. Deu tudo certo”.