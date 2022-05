Sabrina Sato aposta em look colorido para casamento

Sabrina Sato apostou em um look colorido para um casamento de amigos

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 20h55

Neste sábado, 21, Sabrina Sato (41) apareceu estilosa em cliques no seu Instagram com um look colorido.

A apresentadora do programa Saia Justa do canal GNT usava um vestido azul brilhante com uma estampa colorida. Para complementar o look, a mãe de Zoe usava um xale verde.

A Rainha de Bateria da escola de samba carioca Unidos da Vila Isabel estava indo para um casamento, e escreveu na legenda do post: "casar os amigos".

Nos comentários, os fãs de Sabrina adoraram as fotos! "Uau que maravilhosa", comentou uma seguidora. Outro fã elogiou: "Rainha da moda brasileira".

Recentemente, a apresentadora comemorou o aniversário do seu marido Duda Nagle com um post romântico.

Confira aqui o look colorido de Sabrina Sato!