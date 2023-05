Rihanna usa anel de diamante no dedo do pé. Saiba qual é o valor da joia!

Rihanna investe uma fortuna para usar um anel de diamante no dedo do pé em evento internacional

A cantora Rihanna (35) chamou a atenção ao aparecer com um acessório inesperado em um evento internacional. A beldade surgiu com um anel de diamante no dedo do pé e o valor da joia chamou a atenção.

O pequeno anel é avaliado em mais de US$ 1 milhão – cerca de R$ 5 milhões, na cotação atual. O diamante da joia tem 9 quilates e é da XIV Karats. A lapidação foi feita no formato de pera, que simboliza empoderamento e independência.

Ela usou o anel no pé junto com um sandália da marca Amina Muaddi, avaliada em US$ 1.300 – cerca de R$ 6.900.

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihanna (35) escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky (34). O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop.

O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre.

Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.