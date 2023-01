Natália Toscano usa look de R$ 100 mil na gravação do DVD de Zé Neto e Cristiano

Natália Toscano capricha na escolha do look para prestigiar momento marcante na carreira do marido, Zé Neto: ‘Escolhi algo clássico e elegante’

A influenciadora digital Natália Toscano apareceu deslumbrante na gravação do DVD da dupla Zé Neto e Cristiano. Casada com Zé Neto, ela caprichou na escolha do look para o evento especial na carreira do marido e do parceiro de dupla.

Ela apareceu com um look preto curtinho e justo, que destacou a beleza da estrela. O look completo, incluindo as joias, é avaliado em R$ 100 mil. “Quem me conhece sabe que eu amo paetês, que por sinal toma conta do meu guarda-roupa, só tem brilho [risos}! Mas para essa noite mais que especial, optei por fugir um pouco do brilho e escolhi algo clássico e elegante e, claro, sem deixar a minha essência de lado”, disse ela.

Inclusive, ela fez questão de elogiar o talento do marido na música. “O Zé tem um talento impressionante, um dom de Deus! Ele canta por amor, a gente percebe nitidamente quando está no palco. Estamos em uma expectativa alta, ainda mais nessa nova etapa da carreira do Zé e do Cris, mas Deus na frente sempre. Sempre colocamos Deus no nosso centro e isso faz com que tudo flua”, declarou.

Fotos: Lívia Cardoso